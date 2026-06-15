Энн Шедин в сериале «Альф». Фото: www.kino-teatr.ru
Новости кино и ТВ

Умерла актриса Энн Шедин, мама семейства из сериала «Альф»

Алексей Самохин
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Актриса Энн Шедин, сыгравшая маму семейства Таннер в культовом ситкоме «Альф», умерла в возрасте 77 лет. Причина смерти не раскрывается.

Об уходе артистки сообщила официальная страница в американской соцсети. Причина смерти не называется. Ей было 77 лет.

Шедин родилась 8 января 1949 года и выросла на ферме в Орегоне. На сцену она вышла уже в шесть лет, но путь к настоящей карьере оказался долгим и непростым. Чтобы выжить, работала продавщицей и моделью обуви. Контракт с Universal стал переломным моментом, а роль Кейт Таннер в ситкоме об инопланетянине Альфе принесла ей всенародное признание.

«Альф» выходил на NBC с сентября 1986 по март 1990 года. Также сериал показывали и в России. Сюжет простой и абсурдный одновременно: инопланетянин терпит крушение прямо в гараже калифорнийской семьи Таннер и остаётся у них жить. Шоу стало хитом и породило несколько спин-оффов, в том числе мультсериал.

За кадром всё выглядело иначе. Шедин позже признавалась: съёмки были настоящим испытанием. Получасовой эпизод снимали по 20–25 часов, потому что работа с куклой инопланетянина требовала бесконечных технических остановок. 

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