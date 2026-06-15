ТНТ покажет сериал «Три сестры» с Гузеевой и Деревянко

15 июня в 21:00 на ТНТ состоится телевизионная премьера комедийного сериала «Три сестры» (16+) — семейной истории о взрослых дочерях, чьи планы на новую жизнь рушатся после того, как их мать возвращается из отпуска с молодым возлюбленным. Главные роли в проекте исполнили Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман.

Режиссером выступила Маруся Трубникова, работавшая над проектами «Топи», «The Телки» и «Беспринципные», сценарий написала Екатерина Богомолова. Креативным продюсером проекта стал Александр Цыпкин, который также сыграл в сериале одну из ролей. Сериал создан компанией MEDIASLOVO в партнерстве с онлайн-кинотеатром «КИОН» и «Газпром-Медиа Холдингом».

В центре истории — три сестры из Нижнего Новгорода. Ира, Оля и Маша давно мечтают переехать в Москву и по разным причинам рассчитывают на помощь своей матери Татьяны — успешной владелицы ювелирного бизнеса. Но Татьяна после отпуска появляется дома вместе с новым возлюбленным — массажистом Никитой, который значительно моложе нее. Пока весь город обсуждает неожиданный роман, дочери уверены, что молодой человек преследует корыстные цели, и решают вывести его на чистую воду. Однако сама Татьяна впервые за долгое время намерена думать не о чужих ожиданиях, а о собственном счастье.

Хотя название сериала отсылает к пьесе Чехова, «Три сестры» рассказывают историю современных женщин. Каждая из героинь мечтает начать новую жизнь, но оказывается не готова разобраться с проблемами настоящего. Ирина устала от корпоративной карьеры и хочет простого женского счастья. Ольга мечтает о счастливой семье и большом будущем для дочери, пока ее собственный брак переживает кризис. Младшая Маша стремится к свободе и независимости, но пока только учится принимать решения самостоятельно.

А Татьяна выглядит женщиной, которая наконец позволила себе жить так, как хочется ей самой. Но постепенно становится понятно, что мать трех взрослых дочерей не только обретает личное счастье, но и пытается удержать рядом тех, кого любит больше всего. Появление у матери молодого любовника отвлекло дочерей от всех проблем и заставило думать о маме.

«Три сестры» соединяют семейную комедию, романтическую историю и наблюдение за тем, как меняются отношения между родителями и взрослыми детьми. Это сериал о любви, о попытках начать жизнь заново и о том, что даже самые близкие люди далеко не всегда знают друг друга так хорошо, как им кажется.