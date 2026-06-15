Фото Рязанской городской Думы
Общество

Рязань присоединилась к межрегиональной акции «Все СВОи» вместе с 14 регионами России

Олеся Чугунова
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В День России, 12 июня, из столицы Дагестана был направлен очередной гуманитарный конвой в рамках межрегиональной акции «Все СВОи». Это уже шестой этап инициативы, которая сплотила представителей 14 российских регионов, в том числе Донецкой и Луганской Народных Республик. Рязань на мероприятии представляли глава муниципального образования, председатель городской Думы Татьяна Панфилова и депутат Татьяна Шпортун.

В зону проведения спецоперации выехали четыре большегруза с техникой, мотоциклами, генераторами и средствами связи.

«Почти год акция «Все СВОи» объединяет жителей разных регионов для помощи нашим защитникам. Это не просто гуманитарный груз, это символ нашего единства и сплоченности народа России. Радует, что с каждым новым этапом география акции становится все шире», — отметила Татьяна Панфилова.

В этот же день участники акции возложили цветы к памятнику Воину-освободителю и Аллее славы. В церемонии приняли участие руководители органов власти Махачкалы и делегации из Новороссийска, Тулы, Волгограда, Рязани, Элисты, Владикавказа, Липецка, Ставрополя, Калуги, Краснодара, Астрахани, Хабаровска, Севастополя и Симферополя.

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