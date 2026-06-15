Виктория Исакова сыграет Екатерину Великую в сериале «Капитанская дочка»

Телеканал «Россия» объявил о пополнении актёрского состава многосерийной драмы «Капитанская дочка» (16+). Заслуженная артистка России Виктория Исакова исполнит роль императрицы Екатерины II.

Главные роли отданы Олегу Савостюку и Евгении Леоновой, которые появятся в образах молодого офицера Петра Гринёва и его возлюбленной Маши Мироновой. Евгений Ткачук воплотит Емельяна Пугачёва. В сериале также заняты Сергей Безруков, Фёдор Добронравов, Антон Лапенко, Егор Корешков, Александр Мизёв и Никита Павленко. За режиссуру отвечает Дима Литвиненко.

Проект создан ON Студией при участии кинокомпании Star Media и телеканала «Россия», поддержку оказывает Институт развития интернета. Премьера пройдёт в онлайн-кинотеатре КИОН, следом сериал выйдет в эфире телеканала «Россия».

Сюжет разворачивается в эпоху пугачёвского восстания. Шестнадцатилетний дворянин Пётр Гринёв по воле отца отправляется служить не в столичную гвардию, а в отдалённую Белогорскую крепость. По дороге в буран он случайно сталкивается с незнакомым казаком и, движимый состраданием, отдаёт ему свой заячий тулуп. Тем казаком оказался Емельян Пугачёв.

В крепости Гринёв влюбляется в дочь коменданта. Чувство взаимное. Но на пути встаёт соперник, подпоручик Швабрин, сосланный сюда за дуэль и готовый на всё, лишь бы навредить.

Тем временем Пугачёв объявляет себя чудом спасшимся императором Петром III и поднимает восстание. Крепости падают одна за другой. Когда бунтовщики берут Белогорскую, жизни Гринёва и Маши летят под откос. Впереди — горькое взросление, жертвы и вопрос, на который нет лёгкого ответа: честь или жизнь?