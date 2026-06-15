Подоляка объяснил, почему не верит в удар дрона по Киево-Печерской лавре

Блогер Юрий Подоляка прокомментировал появившуюся в сети фотографию тушения пожара в Киево-Печерской лавре и поставил под сомнение версию украинских властей о прямом попадании российского беспилотника в храм.

По его мнению, опубликованный снимок не подтверждает заявление украинской стороны о целенаправленной атаке. Подоляка обратил внимание на состояние кровли здания после возгорания.

«Никаких зияющих дыр мы не видим. А ведь боевая часть «Герани» минимум 50 килограммов, а может и 90 килограммов. От удара такой мощности в легкой крыше храма остались бы серьезные разрушения», — отметил блогер.

Он считает, что отсутствие характерных повреждений может свидетельствовать о другой причине пожара. В качестве возможных версий Подоляка назвал падение обломков после работы средств ПВО или умышленный поджог.

По словам блогера, представленные фотографии позволяют исключить вариант прямого удара беспилотника по зданию. При этом он подчеркнул, что полноценного расследования инцидента проведено не будет.

Ранее власти Украины заявили о повреждении одного из зданий Киево-Печерской лавры в результате атаки беспилотников.