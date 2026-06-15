Ярослав Животов, фото: соцсети
Новости России

В Ленобласти вторые сутки ищут пропавшего писателя Животова

Алексей Самохин
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В Ленинградской области продолжаются поиски 29-летнего писателя и сценариста Ярослава Животова, который исчез во время купания в реке Луга. Молодого человека ищут с 13 июня в районе деревни Серёжино, пишет aif.ru

По данным СМИ, в день происшествия Животов находился на берегу вместе со своей девушкой — художницей Лина Кордюченко. Пара приехала в дом ее покойной матери, а перед возвращением решила прогуляться к реке.

Как рассказала девушка, сначала они вместе зашли в воду и дошли примерно до середины реки, где было неглубоко. Затем она замерзла и вернулась на берег, а Ярослав решил плыть дальше.

Через некоторое время мужчина исчез из виду. Когда он не появился на поверхности, девушка начала звать на помощь. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Поиски начались в тот же день, однако пока не принесли результата. В районе происшествия работают специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно. Информацию о случившемся подтвердили и в региональном управлении МЧС.

К поискам подключились добровольцы отряда ЛизаАлерт. На форуме организации размещена ориентировка и данные координаторов поисковой операции.

Ярослав Животов известен как писатель и сценарист из Санкт-Петербурга. Его рост составляет около 182–185 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые. В день исчезновения он был одет в серые шорты.

Особой приметой пропавшего называют две татуировки в виде ласточек на тыльной стороне левой кисти. Поиски продолжаются.

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