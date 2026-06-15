В центре Рязани 15 июня отключили электричество

В Рязани днем 15 июня часть потребителей осталась без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отключение произошло в 12:25. Без света временно оказались жители и организации на улицах Новослободской и Качевской, в Посадском переулке, а также на Соборной площади.

В настоящее время специалисты проводят локализацию поврежденного участка сети. После завершения работ электроснабжение потребителей восстановят.

В РГРЭС принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили горожан за понимание.