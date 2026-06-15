T2 улучшил качество связи в центре Рязани, Касимове и Скопине

Компания T2 продолжает развивать телекоммуникационную инфраструктуру в Рязанской области. В июне оператор провел работы по усилению сети в центре Рязани, а также в Касимове и Скопине — городах, популярных у туристов благодаря богатой истории и культурному наследию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В областном центре специалисты улучшили качество связи на площадях Ленина, Победы и Театральной, а также на пешеходных улицах Почтовой и Соборной. Дополнительные работы выполнили в жилых кварталах на улицах Стройкова, Высоковольтной и Зубковой.

Усиление сети затронуло и туристические центры региона. В Касимове, который известен сочетанием русской и татарской культур, а также старинной архитектурой и видами на Оку, связь стала стабильнее в местах отдыха жителей и гостей города. Улучшения коснулись и Скопина, где находится музей гончарного мастерства и развивается знаменитый керамический промысел.

Как отметила директор рязанского филиала T2 Ирина Елисеева, компания уделяет внимание как центральным городским локациям, так и районам с высокой плотностью жилой застройки.

«Мы стремимся, чтобы качественная связь была доступна там, где люди живут, работают и отдыхают. В этот раз мы сконцентрировались на сердце Рязани — ее центральных площадях и пешеходных улицах, которые привлекают горожан и туристов, а дополнительно усилили сеть в спальных районах», — подчеркнула Елисеева.

Ранее оператор подготовил сеть к летнему сезону в популярных местах загородного отдыха. Работы провели в Спасском, Касимовском, Рыбновском, Михайловском и Шиловском районах, а также в Солотче. Улучшения затронули районы озер Сынтул, Уржинское и Черное, береговую линию Оки и участок трассы М-5 «Урал» от Рязанского района до Сасовского округа.