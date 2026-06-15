В Рязанской области мужчина утонул на глазах друзей

Трагедия произошла 10 июня в селе Мураевня Милославского округа Рязанской области. Спасатели подняли из пруда тело 36-летнего мужчины, сообщает ИД «Пресса».

По предварительным данным, около шести часов вечера местный житель отдыхал на берегу водоема вместе с друзьями. В какой-то момент он решил искупаться, нырнул в пруд и не появился на поверхности.

Товарищи сразу забили тревогу. Один из мужчин несколько раз нырял в воду, пытаясь найти друга, однако поиски результата не дали.

После этого очевидцы обратились за помощью по номеру 112. На место прибыли спасатели поисково-спасательной станции на воде города Новомичуринска. Водолазы обследовали водоем и обнаружили тело погибшего.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.