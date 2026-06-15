Власти сообщили о помощи пострадавшим 15 мая жителям Рязани

В Рязани продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим от теракта 15 мая/ Об этом сообщает оперштаб Рязанской области.

В настоящее время более 1400 гражданам выплачено в общей сложности 74 млн. 989 тыс. 200 рублей. Это единовременная материальная помощь и единовременное пособие членам семей погибших, а также выплаты гражданам в связи с полной или частичной утратой имущества.

В доме на Касимовском шоссе продолжаются восстановительные работы. На одной из поврежденных сторон завершен ремонт фасада. Идет установка оконных блоков. Жителям 9 и 10 подъездов дома № 42 по ул. Новоселов разрешено вынести необходимые вещи при помощи спасателей.

Людям, которые потеряли жилье, будут выданы сертификаты на покупку новых квартир. Механизм сейчас дорабатывается, источник финансирования — региональный бюджет.