Рязанские гребцы завоевали золото и серебро чемпионата Европы

Воспитанники рязанской спортшколы олимпийского резерва «Лидер» успешно выступили на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ.

Захар Петров завоевал две награды. В паре с Иваном Штылем он стал чемпионом Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров (результат — 1:42.801). На дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке Петров финишировал вторым, уступив победителю 3,5 секунды (результат — 3:42.182).

Ещё один рязанский гребец, Матвей Арсёнов, в составе смешанного экипажа каноэ-четвёрки на дистанции 500 метров занял четвёртое место, остановившись в шаге от пьедестала.

«Поздравляю наших спортсменов и их наставников, а также всех болельщиков!», — поздравил спортсменов губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов отдельно поблагодарил тренеров Захара Петрова — заслуженных тренеров России Елену Иванову и Владимира Клинова.