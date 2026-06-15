Следком выясняет обстоятельства гибели мужчины в Захаровском районе 

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка по факту смерти жителя Захаровского района, 1957 года рождения, в результате утопления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, мужчина утонул во время купания в одном из водоемов Захаровского района Рязанской области.

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия для проведения осмотра. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, по ее результатам принято процессуальное решение.