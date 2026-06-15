Фото: рязанская общественная организация "Регион для жизни"
Экология, природа, животные

В Рязани отказались чистить дно Черезовских прудов, но продолжат их благоустройство

Анастасия Мериакри
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Расчистка Черезовских прудов в Рязани от донных отложений и болотной растительности за счет средств городского бюджета проводиться не будет. Об этом говорится в официальном ответе горадминистрации на обращение рязанской общественной организации «Регион для жизни»

Как пояснили в администрации, пруды имеют гидравлическую связь с безымянным ручьем, впадающим в ручей Быстрец. В силу положений Водного кодекса Российской Федерации эти водоемы не приняты в муниципальную собственность. Именно это обстоятельство стало причиной отказа от масштабной расчистки водоемов.

При этом качество воды в прудах регулярно исследуется в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани». По результатам анализов, вода не соответствует гигиеническим нормативам для рекреационного водопользования по ряду химических и микробиологических показателей. В связи с этим купание в Черезовских прудах запрещено, а соответствующие информационные знаки устанавливаются ежегодно в начале летнего сезона.

Несмотря на отказ от расчистки дна, администрация сообщает о регулярной очистке берегов и водной глади от случайного мусора. Эти работы проводятся несколько раз в год — как в рамках сезонных субботников, так и в плановом порядке. Выполняет их МБУ «Управление по делам территории города Рязани».

Отдельно в ответе говорится о продолжающемся благоустройстве пруда «Серая Шейка» (четная сторона улицы Новоселов), который победил в рейтинговом голосовании в 2025 году. По результатам торгов заключены два муниципальных контракта. Предусмотрены: донаполнение территории малыми архитектурными формами, расширение пешеходных зон и зон отдыха у воды, установка стационарного туалетного модуля, восстановление поврежденных элементов благоустройства, не покрытых гарантией подрядчиков. Контроль за работами осуществляют технические специалисты профильного МБУ.

«Регион для жизни» направил в администрацию шесть конкретных вопросов: о планах по очистке прудов, регулярном мониторинге воды и дна, организации текущего содержания, установке информационных табличек с правилами, благоустройстве трех прудов по нечетной стороне Новоселов и мерах профилактики загрязнения. Однако в официальном ответе не нашлось информации о контроле за гибелью животных, профилактике загрязнения водоемов, судьбе прудов на нечетной стороне улицы Новоселов.

Напомним, ранее администрация уже сообщала, что показатели воды соответствуют нормативам, а погибшая черепаха была направлена на экспертизу.

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