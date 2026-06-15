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Происшествия

Падчерица украла 200 000 рублей с банковской карты скончавшегося отчима в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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В поселке Сараи Рязанской области полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты скончавшегося отчима. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

В межмуниципальный отдел МВД России «Сараевский» поступило заявление от 41-летнего жителя Московской области. Мужчина сообщил, что после смерти его 67-летнего отца, проживавшего в поселке Сараи, пропали все его сбережения. Заявитель пояснил, что из-за высокой занятости на работе не смог присутствовать на похоронах родителя, а когда наконец смог приехать в поселок, обнаружил исчезновение накоплений.

Сотрудники уголовного розыска установили детали семейной ситуации покойного. Несколько лет назад пенсионер вступил в брак с местной жительницей своего возраста. В другом доме проживала дочь его жены от предыдущего брака, которая в последнее время переехала на юг России.

Ситуация осложнилась трагическими событиями: вторая супруга пенсионера скончалась за несколько дней до его собственной смерти. Оба пожилых человека в последнее время серьезно страдали от заболеваний. Сводная сестра заявителя (43-летняя дочь второй жены) приезжала в Сараи на похороны матери, а затем участвовала в организации прощания с отчимом.

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили выяснить, что в день кончины 67-летнего мужчины с его банковской карты через банкомат были переведены 200 тысяч рублей. Получателем средств оказалась 43-летняя сводная сестра заявителя, проживающая в южном регионе.

Полицейские связались с коллегами из того региона и выяснили, что женщина выехала в Сараи на очередные поминовении усопших родственников. По прибытии ее доставили в отдел полиции для разбирательства.

Задержанная заявила, что перевела деньги себе по указанию отчима, которое он якобы отдал перед смертью. Однако в ходе опроса местных жителей, родственников покойного, медицинских работников учреждения, куда доставляли пенсионера при ухудшении состояния, оперативники установили: из-за тяжелой болезни мужчина физически не мог отдать подобное распоряжение.

По предварительным данным, 43-летняя жительница южного региона получила от родственников сообщение о критическом состоянии матери и выехала в Сараи. Вскоре ее мать скончалась, после чего состояние здоровья ее супруга (отчима заявительницы) резко ухудшилось, и через некоторое время он также ушел из жизни.

Женщина через пару часов после кончины мужчины взяла его банковскую карту и перевела себе остаток средств — 200 тысяч рублей. Пин-код она узнала ранее, когда занималась организацией похорон своей матери. Поскольку информация о смерти владельца карты еще не поступила в официальные банковские базы данных, операция прошла успешно. После похорон подозреваемая вернулась домой и тратила похищенные средства.

Следователь полиции возбудил в отношении задержанной уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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