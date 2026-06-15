Фото с сайта Pixabay
Общество

В Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

Анастасия Мериакри
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Сегодня в 13:35 в Рязани в результате технологического нарушения произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители 18 улиц. Аварийные бригады уже работают на месте.

В список обесточенных улиц вошли: Московское шоссе, Сиреневая, Элеватор поселок, Элеватор район, Коняева, Московский Заулок, Московское шоссе, Элеваторная, Авиационная, Московское шоссе, Сиреневая, Сиреневый 1-й проезд, Сиреневый 2-й проезд, Сиреневый 3-й проезд, Сиреневый 4-й проезд, Сиреневый 5-й проезд, Яблоневая, Яблоневый 1-й проезд.

В настоящее время аварийно-восстановительная бригада осуществляет локализацию повреждённого участка сети. После определения места аварии начнутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей. Точные сроки подачи света зависят от характера повреждения.

По вопросам электроснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.

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