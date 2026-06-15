Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.

Друг актрисы, участник телепроекта «Битва экстрасенсов» Никита Турчин в беседе с aif.ru раскрыл подробности последних месяцев жизни артистки. По его словам, Плетнева намеренно скрывала тяжелый диагноз даже от близких знакомых.

«В апреле-мае я ее потерял. Таня пропала со всех радаров, на связь не выходила. Я начал беспокоиться, что она не берет трубку и на сообщения не отвечает. Но в итоге выяснилось, что телефон был у сестры. Она сообщила, что Татьяна в больнице, и просила на тот момент об этой никому не говорить», — рассказал Турчин.

Он отметил, что актриса принципиально не хотела ни у кого просить помощи и стремилась держать свое состояние в секрете. Даже когда ситуация стала критической, Плетнева просила о переводе в другую клинику в тайне от посторонних.

«Татьяна записала мне голосовое сообщение таким безжизненным практически голосом. Она благодарила за помощь и просила помочь с переводом в другую клинику. Она все это хотела сделать в тайне, никого не беспокоить. Она всегда была такой. Лишний раз не хотела пиара себе», — поделился воспоминаниями друг актрисы.

Несмотря на тяжелую болезнь, близкие заметили, что в последние месяцы Плетнева заметно преобразилась внешне. По словам Турчина, актриса сильно похудела, но связывала это не с недугом, а с личным счастьем.

«Она похудела совсем. Таня друзьям рассказывала, что она похудела от любви, что у неё новый ухажёр. Вот она в буквальном смысле слова парила, очень хорошо выглядела», — рассказал участник «Битвы экстрасенсов» aif.ru.

В настоящее время родственники актрисы занимаются организационными вопросами. Точная дата и формат прощания пока не определены.

«Пока ждем информацию о том, будет ли это публичное прощание или только для узкого круга семьи», — уточнил Турчин.

Татьяна Плетнева оставила заметный след в отечественном кинематографе. За годы карьеры она исполнила сотни ролей в популярных телесериалах и фильмах. Зрители запомнили ее по работам в проектах «Кухня», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Интерны», «СашаТаня», «Склифосовский», «Чернобыль. Зона отчуждения», а также в недавних картинах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка».