Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Друг актрисы, участник телепроекта «Битва экстрасенсов» Никита Турчин в беседе с aif.ru раскрыл подробности последних месяцев жизни артистки. По его словам, Плетнева намеренно скрывала тяжелый диагноз даже от близких знакомых.
Он отметил, что актриса принципиально не хотела ни у кого просить помощи и стремилась держать свое состояние в секрете. Даже когда ситуация стала критической, Плетнева просила о переводе в другую клинику в тайне от посторонних.
Несмотря на тяжелую болезнь, близкие заметили, что в последние месяцы Плетнева заметно преобразилась внешне. По словам Турчина, актриса сильно похудела, но связывала это не с недугом, а с личным счастьем.
В настоящее время родственники актрисы занимаются организационными вопросами. Точная дата и формат прощания пока не определены.
Татьяна Плетнева оставила заметный след в отечественном кинематографе. За годы карьеры она исполнила сотни ролей в популярных телесериалах и фильмах. Зрители запомнили ее по работам в проектах «Кухня», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Интерны», «СашаТаня», «Склифосовский», «Чернобыль. Зона отчуждения», а также в недавних картинах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка».