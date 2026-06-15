Синоптики обещают рязанцам грозу и сильный ветер 16 июня

Во вторник, 16 июня, в Рязанской области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Об этом предупреждают синоптики регионального ЦГМС.

Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов выше нуля.

В течение дня ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Однако при грозе возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям региона быть осторожными в грозу: не находиться на открытых пространствах, не прятаться под одиноко стоящими деревьями, а также убрать с балконов и подоконников плохо закреплённые предметы. Автомобилистам следует быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.