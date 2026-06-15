В Окском заповеднике рассказали, как звери спасаются от комаров

Начало лета в Окском государственном природном биосферном заповеднике — пора не только очаровательного потомства, но и сурового испытания для лесных обитателей. Полосатые кабанята, рыжие лосята, барсучата и лисята появляются на свет именно сейчас, чтобы за теплое время года окрепнуть к зиме. Однако вместе с теплом приходит и главный враг лесных жителей — гнус.

Комары и мошки, массово вылетающие еще в мае, атакуют всех теплокровных обитателей леса. Для животных это не просто досадный дискомфорт. Массовые нападения кровососов вызывают у зверей стресс, анемию, аллергические реакции и интоксикацию, а также переносят опасные заразные болезни. Поскольку набрызгаться репеллентом или надеть антимоскитную сетку лесные жители не могут, каждый вид выработал свои уникальные способы защиты.

Проще всего приходится полуводным обитателям — бобрам, выдрам, ондатрам и выхухолям. Когда комары атакуют бобра на берегу, целясь в уши и беззащитную кожу вокруг глаз, тот просто ныряет в воду и топит кровососов. А на отдых звери уходят в свои хатки и норы, входы в которые расположены под водой — туда комарам не добраться.

У лисиц, барсуков и енотовидных собак также есть норы, где они прячутся от гнуса. В периоды особой активности кровососов мамы стараются не выпускать малышей на поверхность. Однако полностью спастись не удается: лисята всё равно оказываются искусанными настолько, что у некоторых опухают мордочки.

Копытным животным приходится сложнее. Лосихи выводят лосят к ближайшим водоемам, где семья стоит в воде, периодически окуная в нее голову. Для пастьбы животные выбирают открытые продуваемые ветром места — луга и болота, где комаров значительно меньше.

Особую изобретательность проявляют кабаны. Кабанихи строят для поросят специальные антикомариные гнезда-шалаши из травы и веток — насекомые просто не могут учуять добычу под слоями растительности. Но постоянно сидеть в укрытии кабанята не могут, поэтому в ход идет план «Б». Семья отправляется к водоему, где кабаны принимают грязевые ванны. Глина и ил, подсыхая на шкуре, образуют защитную корку. Правда, полностью это не спасает: мошки забираются в уши, покрывая внутреннюю часть ушной раковины серым живым слоем. Страдают также пятачок, область вокруг глаз, живот и подмышки. Кабанам приходится постоянно чесаться задним копытом, используя для опоры собственное рыло.

Несмотря на все трудности, звери в процессе эволюции прекрасно приспособились к гнусу как к естественному фактору среды. Хорошая новость для жителей Мещерских краев: основная часть кровососов заканчивает свирепствовать к середине лета, и вскоре лесным обитателям станет гораздо легче.