Павел Малков рассказал о новом этапе «Рязани пешеходной»

Губернатор Рязанской области Павел Малков лично проинспектировал продолжение благоустройства Лыбедского бульвара. Эта общественная зона войдет в масштабный маршрут «Рязань пешеходная».
Павел Малков также рассказал о достигнутой договоренности: Рязанский завод точного литья изготовит особо прочные скамьи с чугунным основанием и стилизованные тематические люки для разных отрезков пешеходного маршрута. В планах — дальнейшее развитие: организаторы хотят довести «Рязань пешеходную» до ЦПКиО. Для этого потребуется сделать проход под железнодорожными путями — сейчас данный проект прорабатывается совместно с РЖД.
Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.