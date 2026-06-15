Павел Малков рассказал о новом этапе «Рязани пешеходной»

«Новая глава Лыбедского бульвара. Продолжаем создавать маршрут «Рязань пешеходная». Он уже соединил разные части города и стал удобным пространством для прогулок, спорта и отдыха. Сейчас создается новый участок от стадиона «Рязань-Арена» до улицы Чапаева. Проверил с коллегами ход работ. На новом участке сделаем детскую площадку с большой песочницей для самых маленьких, спортивную площадку, зону для выгула собак и небольшой водоем как часть Лыбеди. Для комфорта и безопасности смонтируем новое освещение и камеры видеонаблюдения. Обустроим удобные пешеходные дорожки и велодорожку, установим качели и лавочки. При этом сохраним единый стиль Лыбедского бульвара, который уже полюбился рязанцам», — отметил глава региона.