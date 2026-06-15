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Новости России

С 2027 года страховую пенсию по старости в России будут назначать автоматически

Анастасия Мериакри
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С 1 января 2027 года страховая пенсия по старости в России будет оформляться автоматически, без необходимости подавать заявление. Соответствующий проект федерального закона Минтруд России опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 25 июня.

Как пояснил в беседе с «Парламентской газетой» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, действующая система требует от граждан личного обращения за назначением выплат через портал «Госуслуги», многофункциональные центры или напрямую в Социальный фонд России. Такая процедура создает дополнительные трудности: не все граждане осведомлены о необходимости подачи заявления, некоторые пропускают сроки, у других возникают проблемы с оформлением документов. В результате люди фактически теряют положенные им по закону средства.

Новый подход устранит эти проблемы. Социальный фонд будет самостоятельно назначать страховую пенсию по старости сразу после того, как у гражданина возникнет на нее право. Основанием станут данные, уже имеющиеся в цифровых системах ведомства: сведения о возрасте, трудовом стаже и накопленных пенсионных баллах. Гражданину останется лишь подтвердить согласие с расчетами либо, в случае несогласия, предоставить дополнительные документы.

Парламентарий напомнил, что проактивный формат назначения выплат уже успешно применяется в России. В беззаявительном порядке сегодня оформляются пенсии по инвалидности, выплаты по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям, а также переход на страховую пенсию по старости для инвалидов, достигших пенсионного возраста. Накопленный опыт подтвердил удобство и эффективность такого подхода, что и послужило основанием для его распространения на все категории получателей страховой пенсии по старости.

Помимо автоматизации назначения, законопроект расширяет обязанности Социального фонда по информированию граждан об их пенсионных правах. В частности, россиянам будут подробно разъяснять возможности увеличения размера будущих выплат через отсрочку выхода на пенсию.

Многие граждане не знают, что продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста позволяет существенно повысить размер выплат благодаря повышающим коэффициентам, предусмотренным законом.

Никита Чаплин привел наглядные расчеты. При отсрочке обращения за пенсией на один год коэффициенты составляют 1,07 для индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и 1,056 для фиксированной выплаты. При отсрочке на пять лет эти показатели достигают 1,45 и 1,36 соответственно. Максимальная прибавка достигается при обращении за пенсией через десять лет после возникновения права — коэффициенты вырастают до 2,32 и 2,11.

«Если у человека сформировано 150 пенсионных баллов, то при выходе на пенсию в 2026 году он будет получать около 33 тысяч рублей в месяц. При отсрочке на десять лет сумма увеличится почти до 75 тысяч рублей. Разница колоссальная», — отметил депутат.

Раньше граждане узнавали о подобных возможностях случайно — из интернета, от знакомых или консультантов. Теперь Социальный фонд будет обязан лично информировать каждого россиянина, предоставляя полные разъяснения и конкретные расчеты.

Никита Чаплин подчеркнул, что такие меры направлены на повышение пенсионной грамотности населения и устранение неясностей в законодательстве. Люди получат прозрачную информацию о размере выплат как при немедленном обращении, так и при отсрочке, что позволит им сделать осознанный выбор.

«Никто никого не заставляет работать дольше. Но у каждого должна быть возможность принять взвешенное решение, основанное на точных данных», — заключил парламентарий.

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