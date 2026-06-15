В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3

В Иркутской области при заходе на посадку потерпел крушение сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Все четыре члена экипажа сумели катапультироваться и выжить, разрушений на земле и жертв среди местного населения удалось избежать. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, инцидент произошел в районе города Свирск. Предварительной причиной крушения назван отказ силовой установки. В Минобороны подчеркнули, что угрозы жизни летчиков нет, а падение обломков не привело к пострадавшим на земле.

Более подробную информацию о месте ЧП предоставил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, самолет упал в Боханском районе, недалеко от села Каменка на берегу реки Ангары.

Очевидцы рассказали, что видели, как летчики покидали терпящее бедствие судно с парашютами. После этого бомбардировщик рухнул на землю, и над местом падения поднялся густой столб дыма.

Глава региона отметил, что экипаж из четырех человек успешно приземлился и был обнаружен местными жителями. Все четверо живы и в настоящее время доставляются в медицинское учреждение для обследования.

На месте падения работают спасатели и пожарные расчеты. Возгорание на площади 400 квадратных метров уже локализовано. В настоящее время на территорию выдвинулась комиссия для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы.