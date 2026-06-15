Изображение от jannoon028 на Freepik
Новости России

Соседи спасли москвичку, переставшую присылать утренние открытки

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жительницу Москвы и ее собаку удалось спасти благодаря бдительным соседям, рассказали в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв».

Выяснилось, что женщина, проживающая на улице Воронцовские пруды, каждое утро присылала в домовой чат картинки с рассветами, цветами и праздничными поздравлениями. Однако недавно она перестала отправлять открытки, на что обратили внимание соседи.

Жильцы пришли к ее двери и стали звонить, но им никто не ответил. Затем они обратились за помощью к участковому. Тот выяснил, что у москвички есть сестра в Белоруссии. Она попросила другую родственницу навестить женщину. Выяснилось, что ее автомобиль стоит у подъезда, а значит она никуда не уехала. На место вызвали спасателей, которые попали в квартиру через окно.

«Автора добрых открыток госпитализировали. В суете спасатели и медики не заметили маленькую собачку хозяйки квартиры, а может, Тимоша просто спрятался. Дверь заперли, но ключи от квартиры потерялись», — говорится в сообщении.

Вскоре спасатели во второй раз забрались в жилье через окно и вызволили питомца. Его отправили на временную передержку соседке.

Предыдущая статья
В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3
Следующая статья
«Новые люди» помогли семьям участников СВО в Рязанской области

Популярные материалы

Новости мира

Певец Oliver Tree погиб в огненной авиакатастрофе 

Трагедия произошла 14 июня. В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолёта, после чего оба воздушных судна загорелись и рухнули на парковку автосалона.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Новости кино и ТВ

Умерла Татьяна Плетнева, «королева эпизода» из «Интернов», «Кухни» и «Склифосовского»

По данным СМИ, у актрисы был диагностирован рак — она проходила лечение, однако болезнь прогрессировала. По словам близких, Плетнева угасла буквально за несколько месяцев и скончалась в больнице.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Интересное

«Живой Нострадамус» предрёк войну нового типа: под угрозой — несколько стран

Геополитическую шахматную доску 2026 года всколыхнёт страшное событие. Иран — немедленная цель, Россия — фактор перемирия.
Темы
Новости России

«МК»: муж убил сотрудницу больницы в Домодедово после дня рождения дочери

Начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарья Корышева погибла от...
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти актера из фильма «Горько» Кушпеля

Актер Евгений Кушпель погиб в Новороссийске спустя несколько дней...
Новости России

Соседка рассказала о скандале в семье Усольцевых перед исчезновением

Ирина и Сергей Усольцевы поругались незадолго перед тем, как...
Новости России

StarHit: больная раком Лерчек на каблуках поймала букет невесты

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), больная раком четвертой степени, поймала...
Новости России

При массированной атаке ВСУ на Татарстан пострадали три человека

Украинские дроны нанесли массированный удар по Закамскому региону, пострадали...
Новости России

В Екатеринбурге нашли тело 16-летней школьницы со странной запиской

У 16-летней девушки из Екатеринбурга, погибшей при трагических обстоятельствах,...
Новости России

Подруга раскрыла реакцию Чурсиной на награду незадолго до смерти

Народная артистка СССР Людмила Чурсина незадолго до смерти получила...
Новости России

Опубликован полный список вещей, найденных при поиске Усольцевых

В районе поиска Усольцевых в красноярской тайге нашли не...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье