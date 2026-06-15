Соседи спасли москвичку, переставшую присылать утренние открытки

Жительницу Москвы и ее собаку удалось спасти благодаря бдительным соседям, рассказали в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв».

Выяснилось, что женщина, проживающая на улице Воронцовские пруды, каждое утро присылала в домовой чат картинки с рассветами, цветами и праздничными поздравлениями. Однако недавно она перестала отправлять открытки, на что обратили внимание соседи.

Жильцы пришли к ее двери и стали звонить, но им никто не ответил. Затем они обратились за помощью к участковому. Тот выяснил, что у москвички есть сестра в Белоруссии. Она попросила другую родственницу навестить женщину. Выяснилось, что ее автомобиль стоит у подъезда, а значит она никуда не уехала. На место вызвали спасателей, которые попали в квартиру через окно.

«Автора добрых открыток госпитализировали. В суете спасатели и медики не заметили маленькую собачку хозяйки квартиры, а может, Тимоша просто спрятался. Дверь заперли, но ключи от квартиры потерялись», — говорится в сообщении.

Вскоре спасатели во второй раз забрались в жилье через окно и вызволили питомца. Его отправили на временную передержку соседке.