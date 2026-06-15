«Новые люди» помогли семьям участников СВО в Рязанской области

Команда партии «Новые люди» совместно с молодёжным движением «Новые» провели в Рязанской области акцию «Неделя героев», направленную на поддержку семей участников специальной военной операции. Волонтёры и сторонники партии посетили родственников военнослужащих в Рязани, Рязанском и Михайловском районах, а также в Новомичуринске.

Участники акции не ограничились поздравлениями с Днём России и вручением подарков. Главной целью стало решение реальных бытовых проблем, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих.

В Рязанском районе волонтёры побывали в гостях у семьи Кургановых. Мария Курганова одна воспитывает двоих сыновей после того, как её супругу Алексею посмертно присвоили звание Героя России. Женщина справляется с хозяйством в частном доме, но мужская помощь иногда необходима. Участники команды «Новых» покосили траву на участке, а детям вручили долгожданные подарки: одному из мальчиков подарили велосипед, о котором он мечтал, другому — телефон.

В Михайловском районе партийцы помогли с переездом и транспортировкой вещей Наталии Шабоян. Её супруг Артём Шабоян участвовал в специальной военной операции с первых дней, а в сентябре 2023 года получил тяжёлое ранение, несовместимое с жизнью. Сейчас Наталия воспитывает сына и дочку.

Руководитель отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Анастасия Стеценко подчеркнула, что забота о семьях участников СВО — это постоянная работа, а не разовая акция.

«Забота о семьях участников СВО — наша общая ответственность и постоянная работа. И мы продолжим помогать столько, сколько потребуется. Во время общения нам рассказывали, с какими проблемами сталкиваются семьи участников специальной военной операции. Все вопросы взяли в проработку», — заявила Стеценко.

Акция «Неделя героев» прошла не только в Рязанской области, но и в десятках регионов России — от Хабаровска до Белгорода. Во всех регионах сторонники и волонтёры партии поздравляли родственников военнослужащих и оказывали практическую помощь в решении бытовых вопросов.