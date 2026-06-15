Михаил Пронин покинул пост бизнес-омбудсмена Рязанской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин объявил о сложении своих полномочий. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Михаил Пронин занимал должность регионального бизнес-омбудсмена с 2019 года. За более чем семь лет работы ему довелось представлять интересы предпринимательского сообщества региона, участвовать в решении сложных вопросов ведения бизнеса и содействовать улучшению делового и инвестиционного климата в области.

«За эти годы нам удалось помочь тысячам предпринимателей и реализовать большое количество инициатив», — отметил Пронин, подводя итоги своей деятельности на посту уполномоченного.

Он также подчеркнул важную роль выстраивания взаимодействия между бизнес-сообществом и органами власти, отстаивания прав и законных интересов предпринимателей.

В своем обращении Михаил Пронин выразил благодарность своей команде за высокий профессионализм и готовность круглосуточно разбираться в сложных ситуациях, с которыми обращался бизнес. Отдельные слова признательности адресованы представителям органов власти, общественных объединений и самим предпринимателям региона за совместную работу и конструктивный диалог.

«Впереди новый профессиональный этап и задачи, но неизменным остается главное — желание трудиться на благо Рязанской области», — резюмировал экс-омбудсмен, не раскрыв подробностей о своих будущих планах.

Информация о том, кто займет освободившуюся должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области, пока не сообщается.