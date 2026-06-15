В РГУ имени С.А. Есенина выступит Алексей Водовозов

20 июня в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина выступит известный врач, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов. Тема его лекции — необычный взгляд на историю искусства сквозь призму медицины.

глаз, как недуги Кустодиева повлияли на размер его полотен, мог ли Моне различать ультрафиолетовые лучи, и действительно ли рисование котов в человеческих позах — маркер психического расстройства? Об этом и о многом другом пойдет речь на лекции.

Мероприятие состоится 20 июня 2026 года в 15:00 в Актовом зале ФРФНК по адресу: ул. Ленина, д. 20.

Вход: Студенты, преподаватели и сотрудники РГУ имени С.А. Есенина проходят бесплатно по предварительной регистрации. Для сторонних гостей — по чеку об оплате на входе (500 рублей).

Возрастное ограничение 16+