Родители рязанских подростков заплатят более 30 тысяч за езду детей на мотоциклах без прав

В Рязанском муниципальном округе полицейские выявили двух несовершеннолетних водителей мототранспорта. Рейд по делам несовершеннолетних совместно с Госавтоинспекцией провели в выходные дни.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и инспекторы ГИБДД отдела МВД России «Рязанский» провели целевой рейд, направленный на пресечение управления транспортными средствами лицами, не достигшими возраста получения водительских удостоверений. Полицейские также напоминали мотолюбителям о необходимости использования защитной экипировки и соблюдения мер безопасности.

В ходе мероприятия инспекторы остановили двух подростков — 13 и 15 лет, которые управляли мототранспортом без водительских прав. Нарушителей немедленно отстранили от управления, а транспортные средства отправили на специализированную штрафстоянку.

На место происшествия были вызваны законные представители несовершеннолетних. В отношении каждого из родителей составлены административные протоколы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Первый протокол — по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.

Второй протокол — по части 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. За это нарушение предусмотрен штраф 500 рублей, а при повторном нарушении в течение года — 5 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники ПДН подготовили материалы для привлечения родителей к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Данная статья предусматривает штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

В полиции подчеркнули, что рейдовые и проверочные мероприятия по выявлению несовершеннолетних водителей будут продолжены. Инспекторы призывают родителей контролировать досуг детей и не допускать управления транспортными средствами лицами, не достигшими установленного законом возраста.