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Общество

В Рязани 16 июня отключат воду на восьми улицах

Анастасия Мериакри
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МП «Водоканал города Рязани» предупреждает жителей о плановом отключении холодного водоснабжения. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях и продлятся 16 июня с 09:00 до 17:00.

Без холодного водоснабжения останутся жители и организации по следующим адресам:

  • ул. Полевая, д. 24а, д. 26а, д. 32;
  • ул. Введенская, д. 124;
  • ул. Свободы, д. 95;
  • ул. Яхонтова, д. 19;
  • ул. Костычева, д. 2 корп. 1;
  • ул. Новаторов, д. 2 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 2 корп. 3, д. 2 корп. 4 (магазин), д. 2 корп. 5, д. 2 корп. 7 (торговый центр);
  • ул. Военных автомобилистов, д. 4, д. 8, д. 12, стр. 11, д. 3 (АО «Рязань хлеб» (хлебозавод №5);
  • ул. Михайловское шоссе, д. 234 корп. 1, д. 236а, д. 236б, д. 240 корп. 1, д. 250 корп. 1, д. 250 корп. 2, д. с 232 по 266 (частный сектор, четная сторона).

Водоканал рекомендует жителям заранее создать необходимый запас воды для бытовых нужд. Подача воды будет возобновлена сразу после завершения ремонтных работ.

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