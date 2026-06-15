В Рязани 16 июня отключат воду на восьми улицах

МП «Водоканал города Рязани» предупреждает жителей о плановом отключении холодного водоснабжения. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях и продлятся 16 июня с 09:00 до 17:00.

Без холодного водоснабжения останутся жители и организации по следующим адресам:

ул. Полевая, д. 24а, д. 26а, д. 32;

ул. Введенская, д. 124;

ул. Свободы, д. 95;

ул. Яхонтова, д. 19;

ул. Костычева, д. 2 корп. 1;

ул. Новаторов, д. 2 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 2 корп. 3, д. 2 корп. 4 (магазин), д. 2 корп. 5, д. 2 корп. 7 (торговый центр);

ул. Военных автомобилистов, д. 4, д. 8, д. 12, стр. 11, д. 3 (АО «Рязань хлеб» (хлебозавод №5);

ул. Михайловское шоссе, д. 234 корп. 1, д. 236а, д. 236б, д. 240 корп. 1, д. 250 корп. 1, д. 250 корп. 2, д. с 232 по 266 (частный сектор, четная сторона).

Водоканал рекомендует жителям заранее создать необходимый запас воды для бытовых нужд. Подача воды будет возобновлена сразу после завершения ремонтных работ.