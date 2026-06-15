Эдже Иртем. Фото: кадр из сериала «Мистер ошибка»
Новости мира

Турецкая актриса из сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем скончалась в 35 лет

Анастасия Мериакри
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Турецкая актриса Эдже Иртем, завоевавшая популярность благодаря ролям в сериалах «Клюквенный щербет», «Семья» и «Запретный плод», ушла из жизни в возрасте 35 лет. Трагическая новость подтверждена адвокатом артистки Угуром Гёккойуном, пишет aif.ru.

По словам представителя актрисы, Иртем скончалась около 12:00 у себя дома в присутствии матери. Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ. Окончательные обстоятельства трагедии будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Особую горечь происшествию придает тот факт, что смерть наступила буквально через сутки после дня рождения звезды — 14 июня. Накануне актриса активно общалась с поклонниками в социальных сетях, делая репосты поздравлений от друзей.

Эдже Иртем родилась в 1991 году в турецком городе Сивас. Свою карьеру она начала как модель, а затем успешно перешла в киноиндустрию. На ее счету 14 кинематографических работ, среди которых такие популярные проекты, как «Клюквенный щербет», «Семья», «Запретный плод» и «Мистер Ошибка».

Особое место в творческой биографии актрисы занимал сериал «Клюквенный щербет», ставший настоящим хитом турецкого телевидения. Сама Иртем признавалась, что этот проект стал для нее особенно дорогим, а ее мама была одной из самых преданных поклонниц сериала.

Новости о кончине молодой звезды стали настоящим шоком для турецких зрителей и фанатов по всему миру. В фан-сообществах выражают глубокую скорбь, отмечая, что Иртем находилась на пике карьеры и пользовалась огромной любовью публики.

«Она была очень молода, у нее был пик карьеры, поэтому такая ранняя смерть глубоко ранила все наши сердца», — написали поклонники в официальном сообществе актрисы.

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