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Новости России

Топливный кризис в ДНР привел к росту цен и сокращению числа автомобилей такси

Анастасия Мериакри
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Дефицит топлива и очереди на автозаправочных станциях привели к серьезному сокращению числа автомобилей такси в Донецкой Народной Республике. По данным Общественного совета по развитию такси в регионе, почти 30% водителей прекратили регулярную работу из-за невозможности обеспечить свои машины горючим, пишет Донецкое агентство новостей.

Как сообщил представитель совета Тимур Донцов, ситуация с топливным обеспечением в республике остается напряженной. Водители вынуждены тратить по несколько часов на ожидание в очередях на заправках, что делает невозможным выполнение прежнего объема заказов.

«Динамика явного роста цен на топливо, а также его регулярное отсутствие на заправках увеличивают не только стоимость поездки, но и время ожидания такси», — предупредил эксперт жителей республики.

Лимиты на отпуск топлива, введенные на АЗС, не позволяют таксистам заправляться в необходимых объемах. В результате многие предпочли временно приостановить деятельность, пока ситуация не стабилизируется.

Сокращение числа машин на линии неизбежно сказывается на доступности услуг такси. Жителям ДНР приходится дольше ждать подачи автомобиля, а стоимость поездок растет вслед за ценами на горючее.

Напомним, что сложности с топливным обеспечением наблюдаются и в других регионах. В частности, особый режим отпуска топлива из-за логистических трудностей введен в Крыму, где также действуют ограничения на заправку транспортных средств.

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