Эксперты рассказали, что делать при ожоге борщевиком

В Московской области несовершеннолетняя девочка получила тяжелые ожоги и была госпитализирована после контакта с борщевиком Сосновского. Как отмечают специалисты, это первый зафиксированный в регионе подобный инцидент в текущем году, однако с наступлением жары число пострадавших неизбежно начнет расти.

Главная опасность борщевика заключается в том, что его сок не вызывает мгновенной боли. Токсичные вещества активируются только под воздействием ультрафиолета.

«Покраснение и волдыри могут проявиться как спустя несколько часов, так и через пару суток. Из-за этой задержки пострадавшие часто даже не связывают ожог с контактом с растением», — объясняет руководитель общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, подавляющее большинство случаев травматизма происходит из-за незнания. Эксперт подчеркивает, что детей нужно учить распознавать борщевик на всех стадиях роста, а не только когда он вырастает до трех метров и начинает цвести.

Алгоритм первой помощи

Если сок растения все же попал на кожу, действовать нужно немедленно:

Аккуратно промокнуть жидкость салфеткой или платком (ни в коем случае не втирать!). Немедленно укрыть пораженный участок от солнечных лучей. При первой возможности тщательно промыть кожу водой с мылом и обработать антисептиком. Закрыть место контакта многослойной тканевой повязкой минимум на двое суток: она должна быть непрозрачной для солнца, но позволять коже дышать. Принять антигистаминное (противоаллергическое) средство.

Особую осторожность следует проявлять, если сок попал в глаза. Их нужно сразу же промыть большим количеством чистой воды. Если сделать это невозможно, глаз необходимо закрыть светонепроницаемой, но дышащей повязкой и экстренно обратиться к врачу.

Как безопасно уничтожать сорняк

Борьба с борщевиком также требует строгого соблюдения техники безопасности. Доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев рекомендует уничтожать растение утром или вечером, а в идеале — в сумерках.

«Вечером — оптимальный вариант, потому что даже если что-то пойдет не так и сок попадет вам на кожу, то в сумерках очень мала вероятность получить ожог. Если вечером в течение двух–трех часов после попадания сока прийти домой и отмыться с мылом, а на следующий день не выходить на улицу, то все может закончиться хорошо, однако лучше таких промашек не допускать», — отмечает эксперт.

Владимир Пинаев также предостерег от халатного отношения к экипировке. Использованные перчатки нужно сразу выбрасывать. А вот с одеждой нужно быть предельно осторожным: высохший сок борщевика месяцами сохраняет токсичность. Известны случаи, когда люди получали серьезные ожоги, просто надев в жаркий день нестиранную куртку, на которую когда-то попал сок растения.