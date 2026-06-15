Эксперты рассказали, что делать при ожоге борщевиком

В Московской области несовершеннолетняя девочка получила тяжелые ожоги и была госпитализирована после контакта с борщевиком Сосновского. Как отмечают специалисты, это первый зафиксированный в регионе подобный инцидент в текущем году, однако с наступлением жары число пострадавших неизбежно начнет расти.
Главная опасность борщевика заключается в том, что его сок не вызывает мгновенной боли. Токсичные вещества активируются только под воздействием ультрафиолета.
По ее словам, подавляющее большинство случаев травматизма происходит из-за незнания. Эксперт подчеркивает, что детей нужно учить распознавать борщевик на всех стадиях роста, а не только когда он вырастает до трех метров и начинает цвести.
Алгоритм первой помощи
Если сок растения все же попал на кожу, действовать нужно немедленно:
- Аккуратно промокнуть жидкость салфеткой или платком (ни в коем случае не втирать!).
- Немедленно укрыть пораженный участок от солнечных лучей.
- При первой возможности тщательно промыть кожу водой с мылом и обработать антисептиком.
- Закрыть место контакта многослойной тканевой повязкой минимум на двое суток: она должна быть непрозрачной для солнца, но позволять коже дышать.
- Принять антигистаминное (противоаллергическое) средство.
Особую осторожность следует проявлять, если сок попал в глаза. Их нужно сразу же промыть большим количеством чистой воды. Если сделать это невозможно, глаз необходимо закрыть светонепроницаемой, но дышащей повязкой и экстренно обратиться к врачу.
Как безопасно уничтожать сорняк
Борьба с борщевиком также требует строгого соблюдения техники безопасности. Доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев рекомендует уничтожать растение утром или вечером, а в идеале — в сумерках.
Владимир Пинаев также предостерег от халатного отношения к экипировке. Использованные перчатки нужно сразу выбрасывать. А вот с одеждой нужно быть предельно осторожным: высохший сок борщевика месяцами сохраняет токсичность. Известны случаи, когда люди получали серьезные ожоги, просто надев в жаркий день нестиранную куртку, на которую когда-то попал сок растения.