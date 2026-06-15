Михаил Пронин может возглавить Рязанский радиотехнический университет

В Рязанском государственном радиотехническом университете (РГРТУ) имени В.Ф. Уткина ожидаются серьезные кадровые перемены. Исполняющий обязанности ректора Сергей Банников покинул свой пост, а новым руководителем вуза, по имеющейся информации, станет Михаил Пронин.

Сергей Банников занимал должность и.о. ректора РГРТУ с конца мая 2024 года.

Между тем основным кандидатом на кресло ректора называют Михаила Пронина. Сегодня сам Пронин официально объявил о сложении полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей Рязанской области. Эту должность он занимал более семи лет — с апреля 2019 года.

Для Михаила Пронина назначение на пост ректора РГРТУ станет своего рода возвращением в родные стены. В 1998 году он с окончил Рязанскую государственную радиоакадемию.