Татьяна Плетнёва. Съёмки. "Бабий бунт, или Война в Новосёлково". Фото: www.kino-teatr.ru
Новости России

Актриса Плетнева незадолго до смерти попала в беду из-за прописки

Никита Рязанцев
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Татьяна Плетнева, известная по эпизодическим ролям во многих популярных фильмах и сериалах, до последнего не хотела просить друзей о помощи с пропиской, несмотря на тяжелую болезнь, заявил «МК» ее друг Никита Турчин.

Собеседник издания рассказал, что долгие годы близко общался с артисткой, но в апреле она перестала входить на связь. Это было ей не свойственно. Вскоре ее сестра сообщила, что Татьяна попала в больницу в Москве. Вскоре она записала ему голосовое сообщение и раскрыла свою тайну.

«Спасибо тебе, Никитушка. Нужна помощь: нужно перевестись в клинику». Дело в том, что у нее была прописка Санкт-Петербурга. И ей сказали, что лучше лечиться по месту прописки», — поведал Турчин.

Актриса попросила помочь ей перевестись в больницу имени Пирогова в столице. Вскоре одна из подруг прописала ее.

Друг Плетневой уточнил, что недавно ей сделали операцию. Все в ее окружении надеялись на скорейшее выздоровление. Однако накануне ее подруга пришла в больницу и узнала о смерти Татьяны.

Плетнева умерла на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология.

Актриса исполнила сотни ролей в популярных телесериалах и фильмах. Зрители запомнили ее по работам в проектах «Кухня», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Интерны», «СашаТаня», «Склифосовский», «Чернобыль. Зона отчуждения», а также в недавних картинах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка».

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