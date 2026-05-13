В Рязани на Черезовских прудах обнаружили десятки мёртвых черепах

Рязанская региональная общественная организация «Регион для жизни» бьёт тревогу. В водоёме на Черезовских прудах, расположенном в районе Дашково-Песочня, обнаружены десятки погибших черепах.

Жители района предоставили организации фотографии, на которых зафиксированы тела мёртвых рептилий. По предварительным данным, предоставленным очевидцами, в воде находится около двадцати погибших особей. Помимо этого, на снимках видны радужные плёнки на поверхности воды и плавающий крупногабаритный мусор, что свидетельствует о сильном загрязнении водоёма.

Продолжение после рекламы

Ситуация выглядит особенно парадоксально на фоне масштабного благоустройства территории. В 2022 году проект по обновлению Черезовских прудов победил в рейтинговом голосовании, что позволило привлечь 33 миллиона рублей федеральных средств. Деньги были потрачены на создание дорожек, площадок и настилов.

Однако жители отмечают, что часть новых элементов уже требует ремонта: на некоторых участках разбит асфальт и повреждены деревянные настилы. При этом состояние самих водоёмов вызывает серьёзные опасения.

В мае 2026 года был объявлен новый тендер на благоустройство прудов на сумму 10,1 миллиона рублей, однако в документации снова не предусмотрено проведение работ по очистке дна и воды.

Факт массовой гибели черепах является тревожным сигналом и может свидетельствовать о серьёзном нарушении экологического баланса и возможном химическом загрязнении воды. Стоит отметить, что это не первый подобный случай: в предыдущие годы местные жители также фиксировали гибель уток в этом же водоёме.

Общественники направили официальный запрос в администрацию города Рязани с требованием разъяснить ситуацию и принять срочные меры по очистке прудов и восстановлению их экосистемы.