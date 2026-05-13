Солнце в Тельце изменит вашу жизнь: гороскоп с 15 мая по 15 июня

В ближайший месяц многие поймут, насколько они устали жить в постоянной гонке. Захочется красивой еды, качественной одежды, нормального сна, стабильности, спокойствия и понятных людей рядом. И если честно — это абсолютно нормально.

«С 15 мая по 15 июня 2026 Солнце переходит в знак Тельца. И после сумасшедшего, быстрого, местами нервного периода Овна жизнь начинает чуть-чуть замедляться.Месяц про удовольствие от жизни. Про деньги. Про комфорт. Про тело. Про ощущение: «мне хорошо в этой жизни»»,

— Елена Корбань, астролог

Но у периода есть и обратная сторона: лень и апатия, упрямство и сопротивление переменам, желание сидеть в привычном даже там, где жизнь давно просит движения. Главный вопрос этих 30 дней: вы действительно строите жизнь, в которой вам хорошо? Или просто привыкли терпеть?

«15 мая — день перехода Солнца в новый знак. Такие дни всегда энергетически нестабильны. Лучше не рисковать, не устраивать резких движений и не принимать судьбоносных решений на эмоциях»,

— Елена Корбань, основатель Школы Восточной Астрологии, ведический астролог и Васту-специалист

ПРОГНОЗ ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА

ОВЕН

После очень активного периода жизнь начнет вас немного притормаживать. И если честно — вовремя. Сейчас важно не нестись вперед, а укреплять то, что уже есть. Деньги, работа, покупки, ощущение стабильности — вот ваши главные темы месяца. Захочется больше комфорта и удовольствия от жизни. Но осторожнее с импульсивными тратами. В моменте будет казаться: «Мне это срочно надо». А потом кошелек скажет: «Зачем?»

ТЕЛЕЦ

Это ваш месяц силы. Вы буквально начинаете светиться ярче. Внимание людей будет приковано к вам, вашим решениям, внешности, словам и желаниям. Захочется менять жизнь под себя — и правильно. Сейчас не время сидеть тихо. Хороший период для новых начинаний, обновления имиджа, важных решений и смелых шагов. Только не превращайтесь в человека формата «Я лучше знаю, как всем жить».

БЛИЗНЕЦЫ

Вам может захотеться исчезнуть от всех хотя бы на пару дней. И это не потому, что с вами что-то не так. Просто начинается более внутренний период. Хочется тишины, сна, восстановления, меньше суеты. Очень полезно сейчас завершать старые дела и эмоционально разгружать себя. Не пытайтесь держать под контролем вообще всё. Мир не рухнет, если вы немного выдохнете.

РАК

У вас начинается очень социальный и активный период. Будет больше общения, людей, знакомств, переписок, приглашений и совместных идей. Многие Раки почувствуют: «Я снова хочу жить, двигаться, что-то планировать». Хорошее время для новых целей и окружения. Но не забывайте о себе, а то вы умеете сначала всем помочь, а потом сидеть без сил.

ЛЕВ

Фокус переходит на карьеру, достижения и реализацию. Вам захочется большего. Больше признания. Больше результатов. Больше ощущения, что вы не стоите на месте. И это отличный период для роста. Главное — не пытаться доказать всем вокруг, что вы самые сильные. Иногда сила — это не тащить на себе вообще всё подряд.

ДЕВА

У вас начинается период расширения. Может резко захотеться учиться, путешествовать, менять взгляды, пробовать новое. И это очень хороший знак. Потому что последние месяцы многие Девы как будто застряли в режиме «Дом-дела-обязанности». Сейчас появляется воздух. Новые идеи. Новые горизонты. Главное — не включать вечное девье «А вдруг не получится».

ВЕСЫ

Месяц будет эмоционально глубоким. На поверхность могут выходить старые переживания, обиды, вопросы доверия и контроля. Но это не плохо. Наоборот — наконец-то появляется шанс перестать носить внутри то, что давно мешает жить спокойно. Очень трансформационный период. Главное — не уходить в драму ради драмы.

СКОРПИОН

Главная тема месяца — отношения. Причем любые. Любимые люди, партнеры, друзья, коллеги. Вам придется учиться слышать не только себя. Для кого-то это будет время важных знакомств. Для кого-то — период серьезных разговоров и решений. И да, местами будет ощущение: «Почему все что-то от меня хотят». Потому что сейчас жизнь учит вас взаимодействовать, а не воевать.

СТРЕЛЕЦ

Жизнь становится очень загруженной. Дел резко станет больше. Задач тоже. Но хорошая новость — у вас будет энергия на это. Отличный период, чтобы наладить режим, работу, питание, спорт и вообще вернуть себе ощущение порядка. Только не пытайтесь сделать идеальной вообще всю жизнь за три дня.

КОЗЕРОГ

Наконец-то более легкий период. Возвращается вкус к жизни. Хочется радоваться, отдыхать, влюбляться, красиво жить, творить, смеяться. И вам это сейчас очень нужно. Потому что в последнее время многие Козероги жили в режиме «Надо». А сейчас приходит период «Хочу». И это огромная разница.

ВОДОЛЕЙ

Фокус смещается на дом, семью и внутреннее состояние. Захочется уюта, спокойствия и ощущения безопасности. Многие начнут думать про переезд, ремонт или изменения пространства вокруг себя. Очень важно сейчас не игнорировать свое эмоциональное состояние. Потому что если внутри хаос — внешне тоже всё начинает рушиться.

РЫБЫ

Месяц будет очень подвижным. Много общения, поездок, разговоров, идей и людей вокруг. Вы как будто просыпаетесь после внутренней паузы. Появляется желание снова двигаться вперед и проявляться. Хорошее время для обучения, знакомств, ведения блога и новых проектов. Главное — не хвататься одновременно за всё, что блестит.

КАК ПРОЖИТЬ ЭТОТ МЕСЯЦ?

Телец не про гонку. Он про заземление. Позвольте себе замедлиться, но не останавливайтесь.

Спрашивайте себя честно: «Это мой выбор или моя привычка?»

Звёзды дают 30 дней на перезагрузку, наведение порядка в финансах, теле и отношениях. Воспользуйтесь этим временем не для того, чтобы «переждать», а чтобы построить фундамент, на котором будет приятно стоять.

По материалам 7дней.ru