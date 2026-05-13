Старец Илий, фото Оптиной пустыни
Интересное

Старец Илий называл три главных условия возрождения России

Алексей Самохин
Схиархимандрит Илий — духовник патриарха Кирилла — ушел из жизни тихо и спокойно. Рядом с ним в последние минуты находилась келейница, инокиня Анна. Она вспоминала: старец держал ее за руку и что-то шептал, но разобрать слова так и не удалось.

Как пишет РИА Новости, отец Илий в последние дни был очень слаб. Однако перед самой смертью, по словам монахини, словно собрал остаток сил. Он долго не отпускал ее ладонь и продолжал тихо говорить.

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, лично знакомый со старцем, предположил: схиархимандрит мог повторять одно из своих последних наставлений о судьбе России. С начала спецоперации отец Илий не раз говорил, что страну ждет победа. При этом он подчеркивал: главное испытание связано не только с внешними угрозами, но и с духовным состоянием людей.

Старец считал, что у возрождения России есть три условия. Первым он называл сохранение православной веры. Вторым — восстановление единства трех славянских народов через покаяние и взаимное уважение. Третьим условием схиархимандрит называл необходимость оставить прошлые распри.

Отец Илий родился в 1932 году. В монашество он пришел в 1960-х, много лет служил на Афоне, а после возвращения в Россию стал духовником Оптиной пустыни. Позже патриарх Кирилл избрал его своим личным духовником.

Паломники вспоминали, что старец говорил просто и без назидательности. Одним советовал помогать ближним, другим напоминал о необходимости сначала увидеть собственные ошибки.

С духовными чадами отец Илий часто делился коротким наставлением: не осуждать людей, не вступать в ссоры и поддерживать тех, кому тяжело. По его словам, иногда человеку достаточно доброго слова, улыбки или простого участия, чтобы не сломаться.

Схиархимандрита Илия похоронили 18 марта 2025 года в Оптиной пустыни возле часовни Воскресения Христова. Чин отпевания совершил патриарх Кирилл.

