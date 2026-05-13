Третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов» стартует 15 мая в онлайн-кинотеатре START

Продолжение комедийного хита «Инспектор Гаврилов» (16+) станет доступно с 15 мая в онлайн-кинотеатре START. Телевизионная премьера состоится в эфире СТС.

Что теперь будет с отделением полиции Усть-Шахтинска, которое возглавлял доблестный начальник? Пока все, что мы знаем: в городе грядут выборы мэра. И кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов, он же Медный (Виктор Добронравов), в них участвовал. А еще в новом сезоне нам предстоит познакомиться с загадочным Вороном (Алексей Гуськов) — авторитетным вором в законе и, по совместительству, отцом Медного. Благодаря этому персонажу предыстория Саши Медного заиграет новыми красками. Почему они не общались все это время? Из-за чего Ворон вдруг вернулся в жизнь сына? И готов ли Медный помочь Ворону, даже если придется рискнуть жизнью?

В новом сезоне к главным героям присоединится Павел Савинков в роли врача Гарика Гупаленко и Софья Каштанова — младший участковый Татьяна Аникеева.