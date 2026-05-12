Водитель «Тойота Ленд Крузер Прадо» погиб в ДТП в Рязанской области

Мужчина погиб в результате ДТП в Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

10 мая, примерно в 11:40, на 154-ом километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород в Шиловском районе, по предварительной информации, 46-летний житель Касимовского округа, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», не справился с рулевым управлением и совершил съезд в левый по ходу своего движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.