В Старожиловском округе отремонтируют проблемный участок дороги к трассе М-5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщило о выездном совещании в Старожиловском округе. Поводом стали жалобы жителей села Истье на состояние участка дороги Чернобаево — Истье — трасса М-5 «Урал». О проблеме люди рассказали во время публичного отчета председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.

На место приехали министр транспорта региона Антонина Черских, помощник депутата Госдумы Андрея Макарова Юлия Феоктистова, глава Старожиловского округа Александр Соушев и депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов.

Участники совещания осмотрели участок дороги возле села Истье. Как выяснилось, в нескольких местах основание трассы оказалось переувлажнено. Ситуацию усугубляет постоянное движение тяжелых грузовиков — из-за высокой нагрузки покрытие местами просело и деформировалось.

Антонина Черских заявила, что поврежденные участки приведут в порядок. По ее словам, подрядная организация уже приступила к работам в рамках летнего содержания дорог. На трассе планируют провести ремонт картами — это способ, при котором меняют отдельные поврежденные фрагменты покрытия.

Кроме того, подрядчику поручили установить дополнительные дорожные знаки. Они нужны для безопасности водителей во время ремонта. Завершить работы рассчитывают до конца этого месяца.