В Рязани 8 и 9 мая ограничат движение и парковку из-за празднования Дня Победы

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Рязани 8 и 9 мая будет введено временное ограничение движения транспорта и парковки на ряде центральных улиц.

Парковка будет запрещена:

8 мая с 6:00 до 11:00 — на Скорбященском проезде.

8 мая с 20:00 до 15:30 9 мая — на участке от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской.

— на участке от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской. 8 мая с 20:00 до 18:00 9 мая — на ул. Соборной (от ул. Ленина до пл. Ленина), пл. Соборной (до д. 21), ул. Петрова (от д. 3 до пл. Соборной).

8 мая с 20:00 до 20:00 9 мая — на ул. Сенной (от Первомайского проспекта до ул. Семинарской).

8 мая с 20:00 до 19:30 9 мая — на Первомайском проспекте (от пересечения с ул. Вокзальной до пересечения с ул. Дзержинского), Малом шоссе (от ул. 1-й Вокзальный проезд до Первомайского проспекта), пл. Димитрова, ул. Чкалова (от пл. Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом), проезде Завражнова (от Первомайского проспекта до ул. МОГЭС), а также на стоянке за зданием МКЦ.

Движение транспорта будет перекрыто:

9 мая с 11:00 до 15:00 — на съезде к Лыбедскому бульвару (от пересечения улиц Радищева и Право-Лыбедской).

9 мая с 16:00 до 19:00 — на Первомайском проспекте (от пересечения с ул. Вокзальной до пересечения с ул. Дзержинского), ул. Чкалова (от пл. Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом) и проезде Завражнова (от Первомайского проспекта до ул. МОГЭС).

9 мая с 6:00 до 18:00 — на пл. Соборной и ул. Петрова (от д. 3 до пересечения с пл. Соборной).

9 мая с 11:00 до 15:00 — на участке от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской.

9 мая с 10.00 до 11.00 на ул. Полетаева будет организовано безопасное дорожное движение в районе памятника Ф.А. Полетаеву.