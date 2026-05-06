В Рязани водителя арестовали на 3 суток за отказ снять тонировку

В Рязани суд назначил административное наказание в виде ареста на трое суток 25-летнему водителю из города Видное Московской области. Мужчина управлял автомобилем «Тойота Камри» с тонированными передними стёклами, светопропускание которых не соответствовало установленным нормам.

Ранее сотрудник полиции уже выдавал водителю официальное требование об устранении нарушения, однако тот его проигнорировал.

5 мая автомобиль был остановлен инспекторами ДПС на Московском шоссе. Повторная проверка подтвердила, что тонировка не снята, а законное требование сотрудника полиции не выполнено. Действия водителя были квалифицированы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.