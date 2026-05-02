Прокуратура заставила коммунальщиков отремонтировать крышу дома, обрушившуюся в феврале в Сапожке

На этой неделе в органы прокуратуры Рязанской области поступило 538 обращений от граждан, 217 проблем были разрешены по существу. Среди наиболее острых тем, с которыми обращались жители, — нарушения при приёме заявлений о преступлениях, споры с судебными приставами и многочисленные вопросы в сфере ЖКХ.

В посёлке Сапожок местная жительница обратилась к прокурору области Дмитрию Коданёву с информацией о том, что часть крыши многоквартирного дома обрушилась. Проверка подтвердила: в феврале в мкр. Малинники произошло проседание кровли на площади около 200–250 кв. м.

В результате прокурор района внёс представление в управляющую компанию — ООО «Сапожковские коммунальные сети», а её директор был привлечён к административной ответственности за нарушение правил содержания жилья.

Благодаря оперативному вмешательству надзорного ведомства Фонд капитального ремонта заключил договор подряда, и ремонтные работы были успешно проведены, а безопасность жильцов восстановлена.