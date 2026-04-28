В Ряжске 66-летнего мужчину лишили мопеда за вождение в нетрезвом виде

Ряжский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который был признан виновным по ст. 264.1 УК РФ — повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе судебного заседания установлено, что в октябре 2025 года мужчина, употребив алкоголь, сел за руль мопеда и отправился в соседнее село. По пути его остановили сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали у него признаки опьянения. Ранее этот гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишён права управлять транспортными средствами на 2 года. Мопед конфискован в доход государства.