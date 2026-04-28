Культура и события

«Балаган Лимитед» в Рязани: 100% хиты и безграничная энергия

Реклама: ИП Цветков Ю.В., ИНН: 623107228806, erid: 2Vtzqvo17qh
Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

19 мая в 19:00 в МКЦ Рязани состоится большой концерт легендарного ансамбля «Балаган Лимитед» (12+). Музыканты представят программу, в которую войдут 100% хиты.

«Балаган Лимитед» — это уникальный музыкальный феномен. В составе трио — Светлана Смирнова, Алена Маругина и Дмитрий Филин — группа работает с 1999 года. Их творчество находится на стыке жанров: для народных коллективов они — поп-группа, а для поп-сцены — настоящие хранители фольклора. Зрители же просто обожают их за невероятную энергетику, искренность и умение создавать праздник на каждом концерте.

Продолжение после рекламы

Репертуар ансамбля поражает своим разнообразием. Музыканты поют на английском, украинском, грузинском, армянском, латышском, болгарском языках и даже на иврите. Если бы группа исполнила все свои песни подряд, концерт длился бы более 8 часов!

Японские гости, побывавшие на выступлении «Балагана», были в восторге: по их словам, артисты на сцене напоминают высокотехнологичных роботов — невозможно одновременно так петь вживую и танцевать!

Каждое выступление «Балагана Лимитед» — это яркое костюмированное шоу с мощными голосами, национальным колоритом и современными ритмами. Публика не только слушает, но и активно участвует в концерте, заряжаясь отличным настроением.

В программе прозвучат такие бессмертные хиты, как: «Что тебе надо», «Колечко моё», «Тик-так, ходики», «Гори, гори ясно», «Сереженька», «День рождения», «Пару тыщ» и многие другие.

За свою историю группа выпустила 17 альбомов, в том числе в Израиле, Латвии и Украине.

У вас есть уникальная возможность попасть на концерт бесплатно! В группе 7инфо ВКонтакте проходит розыгрыш двух билетов. Успейте принять участие — итоги будут подведены 18 мая с помощью рандомайзера. Подробные условия по ссылке в группе.

Стоимость билетов — от 1800 до 3400 рублей. Приобрести их можно на «Кассе.ру».

Не упустите шанс окунуться в атмосферу настоящего музыкального праздника вместе с «Балаганом Лимитед»!

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости России

Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.

Темы

Происшествия

Рязанские строители полгода не получали зарплату, задолженность достигла 800 тысяч рублей

Следствием установлено, что директор строительной организации, имея задолженность перед 7 работниками, не выплатил им заработную плату за период с ноября 2025 по апрель 2026 года.
Общество

В Тульской области пройдет Всероссийский съезд учителей физической культуры

Участниками станут более 600 городских и сельских учителей со всей страны, а также представители спортивных федераций, олимпийские чемпионы, ведущие эксперты в области спорта и образования.
Общество

В Ряжске 66-летнего мужчину лишили мопеда за вождение в нетрезвом виде

В ходе судебного заседания установлено, что в октябре 2025 года мужчина, употребив алкоголь, сел за руль мопеда и отправился в соседнее село. По пути его остановили сотрудники ГИБДД.
Медицина

Прохожие спасли женщину от инсульта на улице в Рязани

В Областную клиническую больницу (ОКБ) поступила женщина с признаками нарушения мозгового кровообращения. Ей стало плохо прямо на улице, но, к счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие.
Общество

Более 100 рязанских железнодорожников приняли участие в акции «Единая неделя донорства»

Более 100 рязанских железнодорожников приняли участие в волонтерской акции «Единая неделя донорства», которая проходила с 20 по 26 апреля на всей сети железных дорог.
Происшествия

Труп женщины обнаружили на дне реки Ранова в Кораблинском округе

Во вторник, 28 апреля, поисково-спасательной службы на воде города Новомичуринска извлекли из реки Ранова тело женщины.
Погода

Дождь и сильный ветер сохранятся в Рязанской области 29 апреля

В Рязанской области 29 апреля ожидаются дожди и сильный ветер. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.
Экономика и бизнес

В Рязани суд признал ООО «Лекаръ» банкротом с долгом 12,3 миллиона рублей

Арбитражный суд Рязанской области признал Общество с ограниченной ответственностью «Лекаръ» несостоятельным (банкротом). В отношении компании введена процедура конкурсного производства.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье