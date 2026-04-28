«Балаган Лимитед» в Рязани: 100% хиты и безграничная энергия

19 мая в 19:00 в МКЦ Рязани состоится большой концерт легендарного ансамбля «Балаган Лимитед» (12+). Музыканты представят программу, в которую войдут 100% хиты.

«Балаган Лимитед» — это уникальный музыкальный феномен. В составе трио — Светлана Смирнова, Алена Маругина и Дмитрий Филин — группа работает с 1999 года. Их творчество находится на стыке жанров: для народных коллективов они — поп-группа, а для поп-сцены — настоящие хранители фольклора. Зрители же просто обожают их за невероятную энергетику, искренность и умение создавать праздник на каждом концерте.

Репертуар ансамбля поражает своим разнообразием. Музыканты поют на английском, украинском, грузинском, армянском, латышском, болгарском языках и даже на иврите. Если бы группа исполнила все свои песни подряд, концерт длился бы более 8 часов!

Японские гости, побывавшие на выступлении «Балагана», были в восторге: по их словам, артисты на сцене напоминают высокотехнологичных роботов — невозможно одновременно так петь вживую и танцевать!

Каждое выступление «Балагана Лимитед» — это яркое костюмированное шоу с мощными голосами, национальным колоритом и современными ритмами. Публика не только слушает, но и активно участвует в концерте, заряжаясь отличным настроением.

В программе прозвучат такие бессмертные хиты, как: «Что тебе надо», «Колечко моё», «Тик-так, ходики», «Гори, гори ясно», «Сереженька», «День рождения», «Пару тыщ» и многие другие.

За свою историю группа выпустила 17 альбомов, в том числе в Израиле, Латвии и Украине.

У вас есть уникальная возможность попасть на концерт бесплатно! В группе 7инфо ВКонтакте проходит розыгрыш двух билетов. Успейте принять участие — итоги будут подведены 18 мая с помощью рандомайзера. Подробные условия по ссылке в группе.

Стоимость билетов — от 1800 до 3400 рублей. Приобрести их можно на «Кассе.ру».

Не упустите шанс окунуться в атмосферу настоящего музыкального праздника вместе с «Балаганом Лимитед»!