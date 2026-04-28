С 18 по 22 мая в парк-отеле «Шахтер» в Тульской области пройдет Всероссийский съезд учителей физической культуры. Съезд проводится в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина по итогам декабрьского заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Участниками станут более 600 городских и сельских учителей со всей страны, а также представители спортивных федераций, олимпийские чемпионы, ведущие эксперты в области спорта и образования.

В мероприятии примут участие Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев, руководители спортивных федераций, известные спортсмены.

Съезд станет площадкой, на которой будут обсуждены вопросы развития физической культуры как школьного предмета и внедрения в школы модулей по различным видам спорта. Также планируется обмен лучшими практиками, обсуждение передовых предложений спортивных федераций, диалог с профессиональными спортсменами.

Минспорт России вместе с Минпросвещения России и Правительством Тульской области формируют спортивную, деловую и культурную программу Съезда. Важнейшим фактором станет активная включенность экспертов комиссии Госсовета по спорту и спортивных федераций. В программе мероприятия запланировано проведение пленарного заседания, круглых столов и секций по актуальным вопросам преподавания предмета и развития детско-юношеского спорта. Отдельный день будет посвящен мастер-классам от спортивных федераций.

Также состоится совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» под председательством Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры», которую возглавляет Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Учителя физической культуры со всей страны, участвующие в съезде, смогут посетить заседание и внести свои предложения.

Мероприятие послужит новым этапом развития детско-юношеского спорта, поддержки учителей физкультуры, наставников юных спортсменов.

Парк-отель «Шахтер», на территории которого пройдет съезд, обладает всей необходимой инфраструктурой для размещения участников в комфортных условиях, обеспечения питания, проведения лекций, мастер-классов, спортивных активностей. Парк-отель неоднократно принимал крупные мероприятия всероссийского масштаба, в том числе Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего».