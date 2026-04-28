Рязанские строители полгода не получали зарплату, задолженность достигла 800 тысяч рублей

Московским межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Следствием установлено, что директор строительной организации, имея задолженность перед 7 работниками, не выплатил им заработную плату за период с ноября 2025 по апрель 2026 года. Общая сумма долга составила около 800 тысяч рублей. При этом у руководителя были финансовые ресурсы и реальная возможность погасить задолженность, однако он этого не сделал.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность учреждения и принимают меры для погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками.