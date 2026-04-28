Ретроградность и две полные Луны: астрологический прогноз на май, месяц иллюзий

Май 2026 года обещает стать одним из самых насыщенных и переменчивых месяцев года. Астрологическая картина месяца буквально «дышит» переменами: нас ждут сразу два полнолуния, новолуние, переходы личных планет в новые знаки и разворот Плутона в ретроградное движение. Энергетика будет меняться от недели к неделе, и если в начале месяца вы ощущаете одно настроение, то к концу оно может стать совершенно другим.

Эзотерик Аделина Панина рассказала в интервью «Вечерней Москве«, как пройти этот эмоционально насыщенный период с максимальной пользой для себя.

Начало мая: Цветочная Луна и первое напряжение

Месяц стартует с мощной эмоциональной точки. 1 мая в 17:22 нас ждёт полнолуние в Скорпионе, известное как Цветочная Луна. Это время для подведения итогов и честного разговора с собой. Возникает естественное желание завершить начатое, расставить точки над «и», отпустить то, что давно тянет назад.

Это идеальный период для рефлексии и анализа, но не для запуска новых проектов. Эмоциональный фон будет насыщенным, поэтому важно не поддаваться импульсам, особенно в отношениях.

В этот же период Плутон, планета глубокой трансформации, всё ещё движется прямо, но уже 6 мая он развернётся в ретроград. Первые дни месяца ощущаются как порог перед более глубоким внутренним процессом.

Особое внимание стоит уделить 5 мая. В этот день Меркурий образует квадрат к Плутону, что может принести сложные разговоры или неприятную информацию. Это не лучший день для переговоров и подписания документов — слишком велик риск давления. Соединение Венеры с Лилит добавит страстей: в отношениях могут всплыть старые обиды и скрытые эмоции.

6–16 мая: Плутон в ретро — время внутреннего пересмотра

С 6 мая начинается ретроградное движение Плутона, которое продлится до 1 июня. Это время не для внешних действий, а для глубокой внутренней работы. Жизнь может казаться обычной, но внутри будет идти пересмотр установок и старых сценариев. Не стоит стремиться к резким переменам — лучше наблюдать и анализировать.

На этом фоне выделяются несколько гармоничных дней:

11 мая: Соединение Солнца с Юпитером принесёт ощущение уверенности и расширения. Отличный день для важных встреч и планирования.

13 мая: Меркурий соединяется с Юпитером, облегчая коммуникацию. Переговоры и обучение пройдут гладко.

Кульминацией периода станет новолуние в Тельце 16 мая в 20:00. Это точка нового старта в вопросах финансов и стабильности. Хорошее время, чтобы заложить намерения на материальное благополучие.

17–22 мая: смена знаков и активная неделя

Вторая половина месяца начинается с ускорения. 17 мая Меркурий переходит в Близнецы — свою обитель. Мысли становятся ясными, коммуникация — лёгкой. Это прекрасное время для переговоров, обучения и публичных выступлений.

18 мая Марс входит в Телец. Энергия становится более размеренной и устойчивой. Пришло время для последовательной работы, а не для спонтанных рывков.

19 мая Венера переходит в Рак, смещая фокус на дом, семью и эмоциональную безопасность. Потребность в тепле и заботе выйдет на первый план.

21 мая Солнце входит в Близнецы, окончательно меняя ритм месяца на более лёгкий и подвижный.

Однако 22 мая требует осторожности. Квадраты Меркурия к Урану и Сатурну могут вызвать сбои в планах и путаницу в информации. Избегайте поспешных решений.

Конец мая: второе полнолуние и финальные акценты

Финал месяца возвращает напряжённые ноты. 24 мая квадрат Марса к Узлу может вызывать раздражение и желание действовать слишком быстро — этому нужно противостоять.

25 мая — день двойственный. Квадрат Солнца к Нептуну усилит интуицию, но сделает восприятие реальности менее чётким. Риск ошибок высок, но можно получить важные внутренние подсказки.

Пик напряжения придётся на 26 мая. Квадраты Марса и Солнца к ретроградному Плутону создадут высокое давление. Возможны конфликты и борьба за контроль. Это худший день для выяснения отношений.

Месяц завершится на оптимистичной ноте. 31 мая в 08:44 нас ждёт второе полнолуние (Голубая Луна) в Стрельце. Эта энергия гораздо легче и позитивнее, чем в начале месяца. Это момент, чтобы увидеть общую картину прожитого периода, сделать выводы и с надеждой взглянуть в будущее.