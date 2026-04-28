В Рязани не будет салюта и массовых шествий 9 мая

В этом году празднование Дня Победы в России и Рязанской области пройдёт в особом формате. В целях обеспечения безопасности было принято решение отказаться от традиционных массовых шествий и праздничных салютов. Однако торжественные мероприятия состоятся в каждом муниципальном образовании региона, а главная акция памяти — «Бессмертный полк» — перейдёт в онлайн-формат.

Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, подчеркнув, что память о героях будет почтена с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Продолжение после рекламы

Основным форматом акции «Бессмертный полк» в 2026 году станет виртуальное шествие. До 6 мая включительно жители могут загрузить фотографию героя своей семьи на специальную платформу, чтобы его портрет стал частью общей народной истории.

Сделать это можно несколькими способами: на официальном сайте 2026.polkrf.ru, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники и MAX.

Несмотря на отмену массовых гуляний, в Рязани будут организованы локальные праздничные события. По традиции, основные из них пройдут на площади Победы. Горожане смогут принять участие в торжественной церемонии и отдать дань уважения ветеранам. Особое внимание будет уделено встрече батальона курсантов РВВДКУ после их возвращения с парада в Москве.