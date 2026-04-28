Прокуратура заставила власти Шилово убрать свалки у дамбы Оки

Прокуратура Шиловского района провела проверку по публикации в средствах массовой информации, в которой сообщалось о наличии несанкционированной свалки.

В ходе надзорных мероприятий факты, изложенные в СМИ, подтвердились. Инспекторы установили, что напротив жилого дома № 20 на улице Набережной, в непосредственной близости от дамбы реки Оки, размещена свалка. Она состоит из древесных отходов и бытового мусора.

Кроме того, проверка выявила складирование бытовых отходов и в другом месте — между жилыми домами № 32 и № 31 на улице Речной.

По фактам нарушения природоохранного законодательства прокуратура внесла представление в адрес главы администрации городского поселения Шилово. В документе содержится требование незамедлительно устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.

В настоящее время, по информации надзорного ведомства, администрацией принимаются меры по ликвидации свалок и наведению порядка на указанных территориях.