Изображение от prostooleh на Freepik
Культура и события

Концерт и ярмарка мастеров: как в Рязани отпразднуют открытие паркового сезон

Анастасия Мериакри
В Рязани 1 мая в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) состоится торжественное открытие паркового сезона. Праздник пройдёт на площади перед Зелёным театром и обещает стать ярким событием для жителей и гостей города.

Гостей ждёт насыщенная программа. На аллее, ведущей к главной сцене, развернётся ярмарка крафт-мастеров. Здесь можно будет не только полюбоваться уникальными авторскими работами рязанских умельцев, но и приобрести оригинальные сувениры и подарки.

Кульминацией праздника станет большой праздничный концерт, организованный МБУК «Арт-центр». На сцене перед Зелёным театром выступят талантливые артисты, которые исполнят песни самых разных жанров — от современной поп-музыки до душевных народных композиций.

В концертной программе примут участие: группа «Балалайка-62», Лидия Петрова, Ксения Шубина, Екатерина Анисимова. Рязанцы и гости города могут начать майские праздники в атмосфере творчества, музыки и хорошего настроения.

Возрастное ограничение 0+.

