Умер создатель «Спокойной ночи, малыши!» Роберт Ляпидевский

В Москве на 90-м году жизни скончался Роберт Анатольевич Ляпидевский — народный артист России, один из символов Театра кукол имени Образцова и человек, стоявший у истоков легендарной детской передачи «Спокойной ночи, малыши!», пишет aif.ru. Его уход — это завершение целой эпохи в истории отечественного театра и телевидения.

Народный артист России Роберт Ляпидевский скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на его семью.

«За 89 лет организм собирает множество болячек. Все эти болячки потом обостряются. Все началось с COVID-19, он дал осложнения на органы. После COVID-19 он проработал два года в театре, вышел на пенсию и сегодня дома покинул нас», — сказал собеседник агентства.

Жизнь Роберта Ляпидевского была полна контрастов: он родился в семье, овеянной славой, но выбрал мирную и, на первый взгляд, скромную профессию кукольника, став при этом звездой всесоюзного масштаба.

Детство в тени полярной звезды

Роберт Ляпидевский появился на свет в семье Анатолия Ляпидевского — первого Героя Советского Союза, легендарного полярного лётчика, который спасал челюскинцев. С самого детства он рос в атмосфере всеобщего уважения и восхищения. Имя его отца знала вся страна, а дом Ляпидевских был частью советской элиты. Не случайно и имя самого Роберта — его назвали в честь покорителя Северного полюса Роберта Пири.

Казалось бы, путь был предопределён — небо и море. После школы Роберт поступил в Нахимовское военно-морское училище, готовясь к карьере офицера. Однако судьба распорядилась иначе.

Случайный поворот к театру кукол

После училища и работы на авиационном заводе последовала служба в армии. Именно там, в художественной самодеятельности, у Роберта впервые проявился интерес к сцене. Но решающий шаг был сделан уже после демобилизации. По воспоминаниям коллег, в Театр кукол имени Образцова он пришёл почти случайно — по совету знакомых.

Так, человек без профильного театрального образования оказался в 1959 году в труппе под руководством самого Сергея Образцова. Это было начало пути длиною в жизнь. За более чем 60 лет службы в театре Ляпидевский стал одним из столпов советской и российской кукольной школы.

Звезда «Необыкновенного концерта»

Зрителям нескольких поколений Роберт Ляпидевский запомнился прежде всего как Эдуард Апломбов — самовлюблённый и напыщенный конферансье из культового спектакля «Необыкновенный концерт». Эта постановка стала визитной карточкой театра и самой известной кукольной сатирической работой в мире. Виртуозное владение куклой и блестящее чувство юмора сделали этот образ бессмертным.

В его творческом багаже — более 50–60 ролей, от сказочных персонажей до сложных драматических образов. Он был универсальным артистом, способным вдохнуть жизнь в любую куклу.

Голос детства и «Спокойной ночи, малыши!»

Вклад Ляпидевского в культуру не ограничивался сценой. Он активно работал на телевидении и стоял у самых истоков передачи «Спокойной ночи, малыши!», став одним из тех, кто формировал эстетику и традиции любимой программы. Его выразительный голос был знаком миллионам детей по всей стране. Кроме того, он участвовал в озвучивании мультфильмов и других телепроектов.

Роберт Анатольевич также вёл активную общественную деятельность, поддерживая развитие кукольного искусства и детских театров.

Уход Роберта Ляпидевского — невосполнимая утрата. Он был не просто артистом, а живой легендой, человеком-эпохой, который подарил миллионам зрителей радость и веру в чудо.