Фото: teatrobrazcova / Telegram
Новости России

Умер создатель «Спокойной ночи, малыши!» Роберт Ляпидевский

Анастасия Мериакри
В Москве на 90-м году жизни скончался Роберт Анатольевич Ляпидевский — народный артист России, один из символов Театра кукол имени Образцова и человек, стоявший у истоков легендарной детской передачи «Спокойной ночи, малыши!», пишет aif.ru. Его уход — это завершение целой эпохи в истории отечественного театра и телевидения.

Народный артист России Роберт Ляпидевский скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на его семью.

«За 89 лет организм собирает множество болячек. Все эти болячки потом обостряются. Все началось с COVID-19, он дал осложнения на органы. После COVID-19 он проработал два года в театре, вышел на пенсию и сегодня дома покинул нас», — сказал собеседник агентства.

Жизнь Роберта Ляпидевского была полна контрастов: он родился в семье, овеянной славой, но выбрал мирную и, на первый взгляд, скромную профессию кукольника, став при этом звездой всесоюзного масштаба.

Детство в тени полярной звезды

Роберт Ляпидевский появился на свет в семье Анатолия Ляпидевского — первого Героя Советского Союза, легендарного полярного лётчика, который спасал челюскинцев. С самого детства он рос в атмосфере всеобщего уважения и восхищения. Имя его отца знала вся страна, а дом Ляпидевских был частью советской элиты. Не случайно и имя самого Роберта — его назвали в честь покорителя Северного полюса Роберта Пири.

Казалось бы, путь был предопределён — небо и море. После школы Роберт поступил в Нахимовское военно-морское училище, готовясь к карьере офицера. Однако судьба распорядилась иначе.

Случайный поворот к театру кукол

После училища и работы на авиационном заводе последовала служба в армии. Именно там, в художественной самодеятельности, у Роберта впервые проявился интерес к сцене. Но решающий шаг был сделан уже после демобилизации. По воспоминаниям коллег, в Театр кукол имени Образцова он пришёл почти случайно — по совету знакомых.

Так, человек без профильного театрального образования оказался в 1959 году в труппе под руководством самого Сергея Образцова. Это было начало пути длиною в жизнь. За более чем 60 лет службы в театре Ляпидевский стал одним из столпов советской и российской кукольной школы.

Звезда «Необыкновенного концерта»

Зрителям нескольких поколений Роберт Ляпидевский запомнился прежде всего как Эдуард Апломбов — самовлюблённый и напыщенный конферансье из культового спектакля «Необыкновенный концерт». Эта постановка стала визитной карточкой театра и самой известной кукольной сатирической работой в мире. Виртуозное владение куклой и блестящее чувство юмора сделали этот образ бессмертным.

В его творческом багаже — более 50–60 ролей, от сказочных персонажей до сложных драматических образов. Он был универсальным артистом, способным вдохнуть жизнь в любую куклу.

Голос детства и «Спокойной ночи, малыши!»

Вклад Ляпидевского в культуру не ограничивался сценой. Он активно работал на телевидении и стоял у самых истоков передачи «Спокойной ночи, малыши!», став одним из тех, кто формировал эстетику и традиции любимой программы. Его выразительный голос был знаком миллионам детей по всей стране. Кроме того, он участвовал в озвучивании мультфильмов и других телепроектов.

Роберт Анатольевич также вёл активную общественную деятельность, поддерживая развитие кукольного искусства и детских театров.

Уход Роберта Ляпидевского — невосполнимая утрата. Он был не просто артистом, а живой легендой, человеком-эпохой, который подарил миллионам зрителей радость и веру в чудо.

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости России

Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.

Темы

Новости Касимова

В Касимове отреставрируют мавзолей Шах-Али за 71 млн рублей

На реставрацию памятника истории государство выделит 70,9 миллиона рублей. Все работы, включая разработку проекта и саму реставрацию, должны быть полностью завершены до 28 февраля 2028 года.
Происшествия

В Спасском округе при пожаре погиб человек

27 апреля около девятого часа вечера в селе Ижевское Спасского округа произошёл крупный пожар. Загорелся жилой кирпичный дом на улице Циолковского.
Культура и события

Концерт и ярмарка мастеров: как в Рязани отпразднуют открытие паркового сезон

В Рязани 1 мая в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) состоится торжественное открытие паркового сезона. Праздник пройдёт на площади перед Зелёным театром и обещает стать ярким событием для жителей и гостей города.
Экология, природа, животные

Прокуратура заставила власти Шилово убрать свалки у дамбы Оки

Инспекторы установили, что напротив жилого дома № 20 на улице Набережной, в непосредственной близости от дамбы реки Оки, размещена свалка.
Общество

В Рязани не будет салюта и массовых шествий 9 мая

В целях обеспечения безопасности было принято решение отказаться от традиционных массовых шествий и праздничных салютов.
Интересное

Ретроградность и две полные Луны: астрологический прогноз на май, месяц иллюзий

Май 2026 года обещает стать одним из самых насыщенных и переменчивых месяцев года. Астрологическая картина месяца буквально «дышит» переменами: нас ждут сразу два полнолуния, новолуние, переходы личных планет в новые знаки и разворот Плутона в ретроградное движение.
Происшествия

Рязанские строители полгода не получали зарплату, задолженность достигла 800 тысяч рублей

Следствием установлено, что директор строительной организации, имея задолженность перед 7 работниками, не выплатил им заработную плату за период с ноября 2025 по апрель 2026 года.
Общество

В Тульской области пройдет Всероссийский съезд учителей физической культуры

Участниками станут более 600 городских и сельских учителей со всей страны, а также представители спортивных федераций, олимпийские чемпионы, ведущие эксперты в области спорта и образования.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье